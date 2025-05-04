Речь идёт о подходе с использованием холодного газа, который позволяет выбросить ракету с платформы корабля, а уже в небе активировать ракетный двигатель.

На сайте Министерства обороны Соединённых Штатов Америки сообщают об успешном испытании Военно-морскими силами новой технологии по запуску гиперзвуковых ракет морского базирования. Отмечается, что испытание стало следующим шагом в программе All Up Round (AUR).

Директор программ стратегических систем Военно-морских сил вице-адмирал Джонни Р. Вулф-младший, являющийся ведущим разработчиком американского гиперзвукового оружия, заявил, что новый подход предполагает осуществление выброса ракеты с платформы под давлением холодного газа, чтобы она достигала безопасного расстояния над кораблём до зажигания первой ступени. Он подчёркивает, что такое решение предоставляет военно-морским силам безопасный и надёжный гиперзвуковой потенциал морского базирования.

Пентагон сообщает о тщательно проведённых инженерных и испытательных работ перед развёртыванием гиперзвукового оружия на борту эскадренного эсминца USS Zumwalt.

В Пентагоне считают быструю разработку и демонстрацию американского гиперзвукового оружия морского базирования способствующим усилению Соединённых Штатов Америки, чтобы страна имела возможность побеждать потенциальных стратегических конкурентов. Ведомство акцентирует внимание на значимости дальности, точности, летальности и надёжности гиперзвукового оружия.