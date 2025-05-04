При этом он убеждён, что США победят Китай в случае обострения ситуации вокруг Тайваня.

Главнокомандующий Армией США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро в интервью Financial Times оценил развитие вооружённых сил Китая, подчеркнув, что страна шаг за шагом становится глобальной силой.

Американский генерал объясняет, что Пекин уже обошёл Вашингтон в производстве подводных лодок: пока китайцы спускают на воду две лодки в год, американцы лишь 1,4. С надводными кораблями ситуация ещё хуже: шесть китайских военных кораблей против 1,8 американских.

Папаро обеспокоен усилением активности Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности, из-за китайского флота, который проводит учения, отрабатывая все манёвры военных операций вокруг Тайваня, начиная от военного вторжения, заканчивая блокадой острова. Он считает, что Пекин придерживается стратегии «лягушки в кипятке»: постепенное повышение температуры, чтобы рост оставался незамеченным до тех пор, пока не станет слишком поздно. По его словам, китайские военные учения стали для него предметом размышлений.

Сэмюэл Папаро добавил, что его предшественник адмирал Джон Аквилино предупреждал о возможном вторжении Китая на Тайвань в течение следующих трёх лет. Тем не менее, Папаро утверждает, что сейчас Соединённые Штаты Америки имеют силы, чтобы противостоять такому сценарию.