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Nacvark
Трамп выдвинул советника по нацбезопасности Уолтца на пост постпреда США при ООН
Непонятно, чем обусловлена такая внезапная ротация кадров.

Вчера ряд иностранных изданий начали сообщать о готовящемся увольнении советника американского президента по вопросам национальной безопасности Майка Уолтца, которого, по их данным, должен будет заменить специальный представитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Позже американский президент на своей странице в социальной сети Truth Socail объявил о выдвижении кандидатуры Майка Уолтца на пост следующего постоянного представителя Соединённых Штатов Америки при Организации Объединённых Наций. Политик подчеркнул, что Уолтц упорно трудился, чтобы поставить интересы Вашингтона на первое место, поэтому теперь он будет заниматься тем же, уже в международной организации.

Трамп добавил, что временно исполняющим обязанности советника по вопросам национальной безопасности будет государственный секретарь Марко Рубио, который неизменно остаётся во главе Государственного департамента. Не уточняется, кто в будущем будет назначен Трампом на данную должность.

Стоит напомнить, что впервые информация о возможном увольнении Майка Уолтца появилась после того, как главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг был нечаянно добавлен советником Трампа в чат Signal, где публиковалась информация об ударах по Йемену. Тогда Дональд Трамп заверил, что не собирается увольнять Уолтца.

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#сша #трамп #оон #уолтц
Источник: truthsocial.com
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