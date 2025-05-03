Однако Вашингтон не исключает выход из переговоров в ближайшее время.

Позавчера пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс, комментируя прогресс по урегулированию российско-украинского конфликта, сделала заявления касаемо дальнейших действий Вашингтона. Её заявление начали трактовать в средствах массовой информации так, будто Соединённые Штаты Америки прекращают свои посреднические усилия и перестают принимать участие в переговорах между Киевом и Москвой.

Представить Госдепа в эфире Fox News объяснила свои слова, подчеркнув, что в настоящее время позиция Вашингтона остаётся прежней: американские власти остаются посредником в переговорном процессе. Однако она допустила, что если всё-таки прогресса в урегулировании конфликта не будет, в Белом доме задумаются о выходе из переговоров.

Впрочем, даже в случае выхода из переговоров Вашингтон не отказывается прилагать усилия для установления режима прекращения огня в зоне боевых действий.

Тэмми Брюс напомнила недавнее заявление государственного секретаря Марко Рубио, что Вашингтон в ближайшее время хочет определить, насколько серьёзно Россия настроена завершить конфликт. По её словам, окончательные решения по этому поводу будут принимать американский президент Дональд Трамп и глава американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио.