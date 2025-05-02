При этом Вашингтон рассматривает как их снятие, так и усиление.

Пресс-секретарь Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Тэмми Брюс на очередном брифинге заявила, что Вашингтон сохраняет все ранее введённые санкции против России и не планирует их снимать в ближайшее время.

Отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли санкции быть усилены, американский чиновник подтвердила готовность Дональда Трампа пойти на такой шаг. Однако это не говорит о том, что новые санкции будут введены в ближайшее время.

Комментируя результаты посредничества Соединённых Штатов Америки в переговорах между Россией и Украиной, Брюс подчеркнула, что главное достижение - сам факт установления диалога со сторонами конфликта. Помимо этого, она напомнила слова Марко Рубио о том, что если не будет никакого прогресса в переговорах, Вашингтон прекратит свои посреднические усилия, поскольку есть другие регионы, требующие не меньшего внимания.

Тэмми Брюс призывает Украину и Россию представить конкретные предложения насчёт того, как урегулировать российско-украинский конфликт.

«Теперь это ответственность двух сторон», - добавила она.