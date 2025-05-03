Контракт уже утверждён Госдепом США и, судя по известной информации, уже находится в процессе реализации.

Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности (DSCA, подведомственно Государственному департаменту Соединённых Штатов Америки) на своём сайте уведомляет об утверждении контракта на поставку Украине учебно-тренировочных самолётов F-16 и оборудования к истребителям общей стоимостью 310,5 миллионов долларов.

В сообщении подчёркивается, что соответствующий запрос на приобретение дополнительного оборудования и услуг поступил от Киева. Утверждённый DSCA контракт предусматривает следующие статьи расходов:

модификация и модернизация самолётов;

обучение украинских пилотов эксплуатации и техническому обслуживанию;

запасные части, расходные материалы и поддержка ремонта;

доставка секретного и несекретного программного обеспечения;

секретные и несекретные публикации и техническая документация.

Помимо этого, Соединённые Штаты Америки в рамках данного контракта берут на себя все обязательства, связанные с логистикой и доставкой.

DSCA акцентируют внимание на том, что контракт соответствует внешнеполитическим целям и задачам национальной безопасности Соединённых Штатов Америки путём повышения безопасности страны-партнёра (Украина), который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе. Поставки улучшат способность Киева противостоять текущим и будущим угрозам, гарантируя подготовку украинских пилотов и их оперативную совместимость с американским авиафлотом.

Ранее сообщалось об отправке Украине из Соединённых Штатов Америки списанных истребителей F-16, которые могут стать донорами для украинской авиатехники. По всей видимости, поставка является частью нового контракта.