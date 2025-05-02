Самолёты не предназначены для ведения боевых действий, но могут стать донорами для имеющейся авиатехники.

Соединённые Штаты Америки отправили Украине списанные американские истребители F-16, которые разберут на запчасти для обслуживания украинских самолётов. Об этом сообщает издание The War Zone, чью информацию подтвердил неназванный представитель Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки.

В международном аэропорту города Тусон был замечен украинский транспортный самолёт Ан-124, на борт которого загружались частично разобранные истребители F-16, доставленные с так называемого «кладбища самолётов» Девис-Монтен. Мониторинговые радары указывают на вылет самолёта в аэропорт Жешув-Ясенка (Польша), откуда, по всей видимости, запчасти будут доставлены на украинские территории. Примечательно, что во время президентства Джо Байдена украинские власти указывали на запрет на использование украинских самолётов для транспортировки американских грузов, из-за чего Вашингтон переплачивал за поставки американскими самолётами.

Отмечается, что поставленные Вашингтоном самолёты не предназначены для ведения боевых действий, поскольку у них отсутствуют критически важные компоненты: двигатели, радары и другое. Восстановление истребителей является нецелесообразным, но использовать в разборке их можно, особенное если учесть, что у Военно-воздушных сил Украины есть небольшой парк F-16, поставленных Европой.

Официально не сообщалось о поставке Украине списанных американских истребителей F-16.