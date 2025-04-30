Данные ракеты позволяют поражать воздушные цели на расстоянии до 180 километров.

На сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) уведомляют о решении Государственного департамента Соединённых Штатов Америки разрешить поставку в Польшу ракет класса «воздух-воздух» AIM-120D, которые могут поражать воздушные цели на расстоянии до 180 километров. Общая стоимость сделки составляет 1,33 миллиарда долларов.

Сообщается, что польское правительство получило право закупить четыреста ракет средней дальности класса «воздух-воздух», шестнадцать секций наведения и одну измерительную испытательную машину для пуска ракет. Помимо прочего, польская армия получит вспомогательное оборудование, в том числе запчасти, детали для ремонта, программное обеспечение и устройства шифрования

DSCA подчёркивают важность сделки для поддержки внешней политики и национальной безопасности Соединённых Штатов Америки, поскольку продажа ракет соответствует повышению безопасности союзников по НАТО, обеспечивающих политическую и экономическую стабильность в Европе. Агентство напоминает, что Польша уже имеет ракеты данного класса, а AIM-120D с увеличенной дальностью поражения цели усилит противовоздушную оборону страны.

Ответственным за выполнением контракта подрядчиком назначается компания RTX Corporation. Логистические услуги также лежат на Соединённых Штатах Америки.