Позиции сторон далеки друг от друга.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что переговоры Украины и России при посредничестве Соединённых Штатов Америки заходят в тупик. Отмечается, что в Белом доме разочарованы отсутствием прогресса в переговорном процессе.

По данным издания, спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф во время своего недавнего разговора с российским президентом Владимиром Путиным предлагал остановить боевые действия вдоль текущей линии разграничения. В то же время Путин сохранил твёрдую позицию, потребовав полного контроля над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях в административных границах.

Источник издания считает, что на текущем этапе можно резюмировать о тупике в переговорном процессе. Он допускает решение ситуации в случае прямых переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Bloomberg запросили комментарии у Кремля и Белого дома, но ни Дмитрий Песков, ни Джеймс Хьюитт не ответили. Последний подчеркнул, что в Вашингтоне не комментируют текущие обсуждения.

Ранее советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц призвал Россию и Украины согласиться на прекращение огня, прежде чем Дональд Трамп «потеряет терпение».