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Nacvark
Истребитель F/A-18 ВМС США упал с палубы авианосца в Красном море
Несмотря на официальную версию, есть подозрения, что инцидент не является следствием человеческой или технической ошибки.

Вчера Военно-морские силы Соединённых Штатов Америки (ВМС США) сообщили об инциденте на борту авианосца USS Harry S. Truman (CVN 75), в ходе которого корабль утратил палубный истребитель F/A-18 Super Hornet (136-я ударная истребительная эскадрилья).

По официальной информации, американский истребитель буксировался тягачом в ангар, но экипаж потерял контроль над ним, в результате чего обе единицы техники погрузились на дно акватории. Ответственным за буксирование морякам удалось отойти от самолёта, прежде чем он упал в Красное море. По факту инцидента возбуждено служебное расследование.

Отмечается, что ударная группа авианосца USS Harry S. Truman с девятью эскадрильями остаётся в состояние боеготовности.

Примечательно, что перед данным инцидентом йеменские хуситы из «Ансар Аллах» сообщали об атаке на американский авианосец, отчитавшись о применении баллистических ракет и ударных дронов. Непонятно, связаны ли данные события между собой. Clash Report утверждают, что потеря F/A-18 Super Hornet произошла в результате резкого поворота, чтобы уйти от огня хуситов. Аналитики считают инцидент серьёзным для ВМС США, поскольку он ставит под сомнение целесообразность использования авианосных групп стоимостью миллиарды долларов, которые уязвимы перед дешёвыми и массированными угрозами.

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#сша #красное море #f/a-18
Источник: navy.mil
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