Он призывает не дожидаться конкретных дат, обеспечив немедленное, всеобъемлющее и безоговорочное прекращения огня по крайней мере на 30 дней.

Вчера российский президент Владимир Путин объявил о временном прекращении огня между Украиной и Россией с 8 (00:00 по МСК) по 10 мая (23:59 по МСК). Такое решение было приурочено 80-й годовщине Победы. Он добавил, что российская армия должна быть готова реагировать на нарушение режима перемирия.

Владимир Зеленский прокомментировал предложение Путина, обвинив его в манипулировании предложениями о прекращении огня. Он задался вопросом, почему все должны дожидаться 8 мая, чтобы прекратить огонь и обеспечить тишину на время торжественного парада в Москве.

Украинский президент добавил, что в Киеве не видят причин дожидаться вышеупомянутой даты, поэтому украинские власти требуют немедленного, всеобъемлющего и безоговорочного прекращения огня по крайней мере на 30 дней. По его мнению, перемирие, которое будет гарантированным и заслуживающим доверия, может стать реальной основой для дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта.

Владимир Зеленский напрямую не ответил, согласны ли в Киеве отдать приказ украинской армии о полном прекращении огня с 8 по 10 мая. Вероятнее всего, прекращение огня пройдёт в той же манере, как и во время пасхального перемирия, то есть всеобъемлющее перемирие действительно будет реализовано только в тыловых городах.