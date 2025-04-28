Треть расходов составляет военный бюджет США.

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) на своей странице в социальной сети X сообщает о росте в 2024 году международных оборонных расходов на 9,4%, что сохраняет десятилетнюю тенденцию по активной милитаризации, особенно - в Европе и на Ближнем Востоке. Отмечается, что текущий показатель расходов на оборону является наиболее высоким, который фиксировал SIPRI. Инфографика SIPRI роста расходов на оборону с 1988 по 2024 годSIPRI также подготовили список из десяти стран, ставших лидерами по оборонным расходам в прошлом году:

Соединённые Штаты Америки - 997 миллиардов долларов (3,4% ВВП или треть от мировых оборонных расходов); Китай - 314 миллиардов долларов (1,7 от ВВП); Россия - 149 миллиардов долларов (7,1% от ВВП) Германия - 88,5 миллиарда долларов (1,9% от ВВП) Индия - 86,1 миллиарда долларов (2,3% от ВВП); Великобритания - 81,8 миллиарда долларов (2,3% от ВВП) Саудовская Аравия - 80,3 миллиарда долларов (2,3% от ВВП); Украина - 64,7 миллиарда долларов (34% от ВВП); Франция - 64,7 миллиарда долларов (2,4% от ВВП); Япония - 55,3 миллиарда долларов (1,4% от ВВП).