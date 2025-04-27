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Nacvark
WSJ: США и Иран имеют разногласия по ключевым вопросам будущего ядерного соглашения
При этом в Вашингтоне считают переговоры позитивными и продуктивными.

Известно, что Соединённые Штаты Америки и Иран проводят переговоры по ограничению иранского ядерного потенциала в обмен на снятие американских санкций. Вчера между представителями стран состоялся третий раунд переговоров, который, как пишет издание The Wall Street Journal, увяз в серьёзных разногласиях по ключевым вопросам.

По данным издания, основной точкой преткновения является вопрос программы по обогащению урана. Помимо этого, американский президент Дональд Трамп пытается включить в будущее ядерное соглашение вопрос иранской ракетной программы. Несмотря на все разногласия, источники издания в лице представителей американской администрации по-прежнему оценивают встречи в Омане как позитивные и продуктивные.

The Wall Street Journal сообщают о запланированном Вашингтоном и Тегераном четвёртом раунде переговоров, который, вероятнее всего, пройдёт в Европе. Не уточняется, где именно.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи говорил о том, что место и время следующей встречи американских и иранских представителей определит Оман, являющийся посредником в переговорах между странами. Он предполагает, что переговоры по сложившейся традиции пройдут в предстоящую субботу, то есть 3 мая 2025 года.

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#сша #иран
Источник: wsj.com
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