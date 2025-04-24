Если это так, то время подходит к концу.

Издание CNN, ссылаясь на источник в лице европейского чиновника, пишет, что Соединённые Штаты Америки по-прежнему намерены заключить мирное соглашение между Украиной и Россией. Несмотря на определённые изменения в условиях сделки, у источника издания есть явное ощущение, что Вашингтон стремится заключить сделку в течение 100 дней с момента инаугурации Дональда Трампа (до 30 апреля).

Собеседник издания, комментируя признание контроля России над Крымом, заявил, что трудно видеть полуостров в какой-либо сделке, кроме как в том виде, в котором он находится сейчас (без официального признания российским со стороны Украины, США или международного сообщества).

Позиция Дональда Трампа по статусу Крыма остаётся непонятной в официальном поле. С одной стороны - американский президент раскритиковал Зеленского из-за нежелания признавать Крым российским. С другой - Трамп на вопрос о том, предлагает ли он Украине признать Крым частью России, ответил, что лишь хочет завершить российско-украинский конфликт. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт вовсе опровергает, что Дональд Трамп требовал от Киева отказаться от Крыма.