Американский президент возмутился принципиальностью Киева, несмотря на сдачу полуострова без единого выстрела в 2014 году.

Не так давно ряд иностранных изданий писали о планах Соединённых Штатов Америки в рамках своего мирного предложения потребовать от Киева признать Крым российским. Изначально информация опровергалась официальными лицами, но после того, как Владимир Зеленский отверг данное требование, американская делегация отменила визит на переговоры в Лондоне.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social раскритиковал Зеленского из-за принципиальной позиции Киева, подчеркнув, что Крым уже много лет назад был потерян, поэтому не может являться предметом обсуждения. Трамп задался вопросом, почему Украина хочет сохранить территориальные претензии на Крым, если в 2014 году полуостров был сдан без единого выстрела.

Как итог, Дональд Трамп обвинил Зеленского в затягивании российско-украинского конфликта. Он предупредил, что Украина сейчас имеет возможность получить мир. В противном случае есть риск того, что конфликт продлится ещё три года, после чего Киев полностью потеряет контроль над страной. Американский президент в очередной раз напомнил, что у Владимира Зеленского «нет карт для игры», чтобы выторговывать лучшие условия на переговорах.