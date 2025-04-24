Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт утверждает, что американский президент движется к миру. Зеленский же движется в обратном направлении.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала ситуацию с урегулированием российско-украинского конфликта, указав на разочарование американского президента Дональда Трампа. По её словам, американский президент делает всё для того, чтобы завершить боевые действия, поскольку конфликт продолжаются слишком долго.

«Его терпение заканчивается», - добавила она.

Американский чиновник подчеркнула, что Трамп не требует от Киева признавать Крым российским, а полуостров был сдан по вине администрации экс-президента Барака Обамы.

Вместо этого американский президент хочет, чтобы стороны сели за стол переговоров, признав, что конфликт продолжается слишком долго. Ливитт объясняет, что для заключения мирного соглашения необходимо, чтобы «обе стороны должны уйти немного недовольными».

Не уточняется, в чём тогда заключается недовольство Вашингтона относительно украинской позиции, если дело не в отказе Зеленского признавать Крым российским.

Кэролайн Ливитт также указала на недовольство Вашингтона из-за публичной огласки переговорного процесса Владимиром Зеленским. Она называет неприемлемым то, что украинский президент обращается к средствам массовой информации, делая публичные заявления, вместо того, чтобы вести переговоры за закрытыми дверями.