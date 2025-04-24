По его словам, урегулирование конфликта зависит от дальнейших действий сторон конфликта, но в особенности - от Киева.

Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете (видео C-Span в источнике, таймкод 28:07) заявил, что надеется на урегулирование российско-украинского конфликта. Он рассчитывает, что ему удастся договориться с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Американский президент отметил необходимость скорейшего установления мира. Трамп указывает на наличие у Вашингтона двух сделок: с Россией и Украиной. При этом политик подчёркивает, что рассчитывал быстрее договориться с Зеленским, чем с Путиным, но пока сложнее проходят переговоры именно с Киевом.

«Это нормально. Всё в порядке. Но я думаю, мы договорились с обоими (Путиным и Зеленским). Надеюсь, они это сделают (подпишут мир)», - утверждает американский президент.

При этом Трамп добавил, что если ему удастся завершить конфликт - это будет здорово, а если нет - он подчеркнёт готовность России к миру.

Комментируя возможность встречи с Владимиром Зеленским в Италии, после похорон Папы Римского Франциска, американский президент ответил, что не знает, приедет ли Зеленский в Рим. Что касается встречи с Владимиром Путиным, она не запланирована на переговорах в Саудовской Аравии, но может пройти в ближайшее время после этого.