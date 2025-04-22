Иранский президент подчёркивает важность уважения к национальным интересам страны.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводятся на его официальном сайте, заявил, что Тегеран готов к заключению соглашения с Соединёнными Штатами Америки в ходе непрямых переговоров. При этом он акцентирует важность уважения к иранским национальным интересам.

Иранский президент подчеркнул, что Тегеран не оценивает переговоры пессимистично или оптимистично. Власти страны готовы продолжать диалог с Вашингтоном, но в том случае, если американские власти решат пренебречь иранскими интересами, Иран продолжит идти своим путём. По его словам, переговоры между иранскими и американскими властями должны основываться на конструктивном взаимодействии и взаимном уважении.

Пезешкиан добавил, что Иран не ищет конфликта с Соединёнными Штатами Америки, однако не потерпит запугивания или оказываемого давления со стороны Вашингтона.

Известно, что на этой неделе Соединённые Штаты Америки и Иран продолжили обсуждения на уровне технических групп. Следующий раунд переговоров между американскими и иранскими дипломатами запланирован на субботу. В Вашингтоне согласовывают отказ Тегерана от ядерного оружия, когда иранские власти желают получить взамен полное снятие американских санкций.