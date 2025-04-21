Об этом сообщает издание The Times, пообщавшись с директором по развитию одного из подразделений BAE Systems Стивом Кардью.

Компания BAE Systems из Великобритании планирует в течение следующих двух лет увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155-мм в шестнадцать раз. Об этом сообщает издание The Times, пообщавшись с директором по развитию одного из подразделений британской компании Стивом Кардью.

Отмечается, что сейчас Лондон серьёзно зависит от Соединённых Штатов Америки и Франции в вопросе производства боеприпасов, которые также передаются Вооружённым силам Украины. При этом в стране было препятствие для увеличения выпуска снарядов, которое BAE Systems планируют устранить путём наращивания производства гексогена (взрывчатое вещество). До этого взрывчатку британская компания получала от двух вышеупомянутых стран.

Стив Кардью объясняет, что британская компания нашла способ решить трудность с производством взрывчатых веществ. Новая технология децентрализованного получения гексогена позволит получать вещество без строительства новых заводов. Автоматизированное производство, которое помещается в пределах грузового контейнера, будет выпускать до 100 тысяч тонн взрывчатки ежегодно.

BAE Systems планируют в будущем начать продавать свою технологию производства гексогена по всему миру, рассчитывая на высокий спрос.