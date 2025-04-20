Однако пока, международной организации ещё рано вступать в переговоры.

На фоне продолжающихся переговоров между Соединёнными Штатами Америки и Ираном министр иностранных дел Аббас Арагчи в интервью IRNA заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет принимать участие в обеспечении контроля за иранской ядерной программой.

Иранский министр также подчеркнул, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не принимает участие в переговорах, поскольку пока обсуждения не на той стадии, которая требует присутствия международной организации. Когда переговоры дойдут до заключения сделки, тогда эксперты организации приступят к контролю за её выполнением.

Арагчи напомнил, что МАГАТЭ является единственной международной организацией, которой Тегеран предоставляет доступ на свои ядерные объекты. По этой причине контроль за соблюдением каких-либо договорённостей, связанных с иранской ядерной программой, будут лежать на плечах экспертов организации.

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ядерному соглашению продолжаются. Обе стороны сообщают о прогрессе в переговорном процессе, не упоминая наличие каких-либо разногласий. Предполагается, что следующие переговоры запланированы на 26 апреля в столице Омана, где будут продолжаться обсуждения после работы технических групп на следующей неделе.