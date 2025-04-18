Американский президент вновь предупредил Тегеран о том, что их страна не может иметь ядерное оружие.

Несколько дней назад издание The New York Times писало об отказе Дональда Трампа от предложения Израиля провести серию ударов по иранским ядерным объектам уже в мае текущего года. Журналисты попросили американского президента прокомментировать данную информацию на совместной пресс-конференции с итальянским премьером Д. Мелони, спросив, действительно ли он отказался от израильского плана по бомбардировке Ирана.

Американский президент отметил, что не отбросил данный план в сторону, но не спешит прибегать к крайним мерам, поскольку хочет дать Ирану шанс иметь большую страну и жить счастливо.

Трамп акцентирует внимание на том, что озвученный выше вариант является первым, но есть и второй: «Я думаю, что это будет очень плохо для Ирана». Американский президент подчеркнул, что не желает причинять Ирану вред, но Тегеран не может получить ядерное оружие.

Дональд Трамп на фоне переговоров между Соединёнными Штатами Америки и Ираном выразил надежду на то, что иранские власти хотят разговаривать с Вашингтоном. Он считает хорошим сценарий, при котором Тегеран совместно с американскими властями решит вопрос своей ядерной программы путём диалога.