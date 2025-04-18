Всего, с 1992 по 2019 год со складов ВСУ «пропало» около 160 ЗРК.

Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал, что с момента обретения независимости Украиной, вооружённые силы страны потеряли около 180 единиц систем противовоздушной обороны.

По его словам, в начале 90-х годов Вооружённые силы Украины имели 225 зенитно-ракетных комплексов различных типов. В 2000 году численность доступных систем снизилась до 168 - 169 единиц, а уже к 2019 году, когда Зеленский был избран президентом страны, на складах армии оставалось только 60 зенитно-ракетных комплексов.

Украинский президент утверждает, что за три десятилетия со складов «куда-то исчезла» большая часть систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что говорит не о том, кто у Киева что украл, продавал, а о том, какая была плотность противовоздушной обороны Украины, чтобы её можно было сравнить с российской. Зеленский акцентирует внимание на продаже украинских систем в страны Ближнего Востока и их передачу России.

Помимо этого, Зеленский указал на раннюю обеспокоенность Киева из-за прекращения обмена разведывательными данными между Украиной и Соединёнными Штатами Америки, которое уже происходило в начале марта. Украинский президент объяснил, что украинская армия не имеет возможности отслеживать запуски российских ракет, поэтому соответствующая информация поступает из Вашингтона.

Учитывая всё вышеперечисленное, Владимир Зеленский вновь заявил о готовности Киева приобрести десять единиц зенитно-ракетных комплексов Patriot. Соответствующее сообщение он донёс Дональду Трампу, назвав упомянутую численность систем лишь минимумом, на что американский президент пообещал поработать над этим.