Об этом сообщает Департамент эффективности правительства (DOGE).

На странице Департамента эффективности правительства (DOGE) в социальной сети X опубликован пост, в котором ведомство отчитывается об отмене 139 иностранных грантов на общую сумму 215 миллионов долларов, осуществляемых Государственным департаментом Соединённых Штатов Америки.

Среди отменённых грантов выделяют следующие:

2,4 миллиона долларов на «реагирование на дезинформацию при помощи творческого контента в Белоруссии» (вероятнее всего, речь идёт о предоставлении финансирования тем, кто «борется» с видеороликами и другим контентом);

5,2 миллиона долларов на «разнообразие СМИ», в том числе для британской телепрограммы «Выгнать троллей!»;

2,5 миллиона долларов на «продвижение критического гражданского участия» в Узбекистане;

2 миллиона долларов на «расширенную устойчивость и вовлечённость средств массовой информации» в Молдавии;

1 миллион долларов на «обеспечение прав фриланс-работникам» в Бразилии;

1,7 миллионов долларов на «независимые средства массовой информации» в Европе;

1,4 миллиона долларов на «предотвращение фрагментации интернета» в Бразилии;

750 тысяч долларов на «обеспечение устойчивого гражданского общества» в Кыргызстане;

2 миллиона долларов на «продвижение демократической культуры» в Армении.

В DOGE сочли вышеперечисленные статьи расходов бессмысленными. Ведомство благодарит Государственного секретаря Марко Рубио за проделанную им работу по сокращению иностранных грантов.