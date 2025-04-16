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Nacvark
Болгария передумала продавать Украине российские реакторы для Хмельницкой АЭС
Предполагалось, что украинские власти приобретут у Болгарии советские реакторы.

В феврале была новость о том, что Верховная рада Украины санкционировала приобретение украинским правительством у болгарской компании Natsionalna Elektricheska Kompania EAD российских реакторов ВВЭР-1000 (советская разработка), при помощи которых Киев может возвести третий и четвёртый энергоблок на Хмельницкой атомной электростанции. Предполагалось, что после модернизации это сделает Хмельницкую АЭС крупнейшей в Европе.

Однако, как заявил вице-премьер-министр и лидер Болгарской социалистической партии Атанас Зафиров на брифинге в штабе-квартире партии, правительство страны не собирается продавать Украине два реактора, полученных в своё время от России. Отмечается, что к такому решению пришла вся правящая коалиция, учитывая важность реакторов для энергетической безопасности и независимости Болгарии.

Болгарский чиновник подчеркнул, что ядерная энергетика является надёжным, экономически эффективным и прогнозируемым источником электроэнергии, поэтому Болгария, имеющая опыт в развитии ядерного сектора, может развивать его самостоятельно, а продажа ВВЭР-1000 украинскому правительству стало бы серьёзной ошибкой.

Атанас Зафиров считает возможным рассмотрение данного вопроса на уровне парламента. В то же время он, как и вся правящая коалиция, поддержат запрет на продажу российских реакторов Украине, учитывая нестабильные цены на энергоносители в мире.

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#украина #болгария #хмельницкая аэс
Источник: novinite.com
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