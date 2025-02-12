Соответствующий законопроект утвердили в Верховной раде Украины - сообщают украинские депутаты.

В 2006 году российская компания «Росатом» выиграла тендер на возведение двух энергоблоков ВВЭР-1000 для атомной электростанции Белене в Болгарии. Через три года проект был заморожен, а через шесть лет болгарские власти окончательно отказались от возведения двух энергоблоков. В конечном итоге появилась возможность для продажи оборудования, купленного у России.

Украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины одобрила 261 голосом «За» законопроект №11392, по которому компания «Энергоатом» сможет приобрести у болгарской компании Natsionalna Elektricheska Kompania EAD оборудование для возведения третьего и четвёртого энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС).

Предполагается, что сумма сделки составит один миллиард долларов. При этом украинский депутат уточнят, что разрешение дали пока только на приобретение оборудования, а не строительство новых энергоблоков. Сам Железняк решение критикует, поскольку закупаются российские реакторы, хотя фактически Украина не имеет технологий и возможностей, позволяющих ей перейти на западное оборудование.

Владимир Зеленский поддержал решение о приобретении российских ядерных реакторов, объяснив, что речь идёт о потенциальных двух гигаваттах электричества в украинскую энергетическую систему. Он добавил, что тем, кто критикует принятое решение, невыгодна дешёвая электроэнергия для Украины.