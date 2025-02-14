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Nacvark
Хмельницкая АЭС станет крупнейшей в Европе после модернизации
Украинские власти рассчитывают, что мощность АЭС достигнет 6,2 ГВт.

Запорожская атомная электростанция является крупнейшей в Европе, поскольку позволяет обеспечить выработку 6 ГВт электроэнергии. Однако в ближайшем будущем ситуация может измениться и новым лидером на европейском континенте станет Хмельницкая АЭС, готовящаяся к модернизации путём установки двух новых энергоблоков.

Владимир Зеленский по итогам визита на атомную электростанцию объявил, что после установки двух новых энергоблоков Хмельницкая АЭС сможет обеспечить выработку дополнительных 2 ГВт электроэнергии. Именно в такую цифру украинские власти оценивают дефицит электроэнергии, который возник после поражения критической инфраструктуры Украины. Зеленский считает, что повышение мощности позволит отказаться от импорта электроэнергии.

После того, как все энергоблоки Хмельницкой АЭС будут установлены, в планах Киева вывести её мощность на уровень 6,4 ГВт, сделав самой большой атомной электростанцией в Европе. Украинские власти считают, что при таком сценарии удастся даже наладить стабильный экспорт электричества.

Ранее была новость о том, что Верховная рада Украины санкционировала приобретение у Болгарии двух российских реакторов, которые будут использованы для модернизации Хмельницкой АЭС.

#украина #хмельницкая аэс
Источник: president.gov.ua
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