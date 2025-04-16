Немецкие танки имеют переусложнённую конструкцию, не приспособлены для современных боевых действий, а также уязвимы к FPV-дронам, как и вся другая бронетехника.

Поставленные в 2023 году Вооружённым силам Украины немецкие танки Leopard 2 проявили себя неэффективно на поле боя, учитывая специфику боевых действий на украинских территориях. Об этом сообщение издание The Telegraph, ссылаясь на стенограмму встречи атташе посольства Германии в Киеве.

По данным издания, украинские военные столкнулись с трудностями в ходе применения немецкой техники, поэтому Leopard не раскрыли себя полностью. При этом танки оказались уязвимы для ударных беспилотников (впрочем, как и любая другая бронетехника), а переусложнённая конструкция танка затрудняет их ремонт, в связи с чем немецкую технику приходится либо отправлять узкоспециализированным украинским бригадам в западной части страны, либо вовсе в Польшу.

The Telegraph указывает на использование Leopard 2 украинскими военными больше в качестве артиллерии (огонь из танка в укрытии), чем бронетехники для проведения штурмов.

Управляющий Европейским центром инициативы по устойчивости Сергей Сумленный в комментарии изданию подчеркнул ограниченные запасы данных танков у украинских подразделений, из-за чего выведения из строя даже нескольких единиц бронетехники парализует их применение на долгие месяцы ввиду длительных ремонтных работ. Он также напоминает, что Leopard 2 разрабатывались конструкторами, которые не видели современных боевых действий, а сами танки, по их задумке, должны прикрываться с воздуха. В текущих реалиях прикрытие с воздуха является невозможным, а вот угроза в виде FPV-дронов - переполняет воздушное пространство.