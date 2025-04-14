Незадолго до объявления своего решения американский президент переговорил с швейцарским президентом, которая изложила ситуацию и пути её решения от лица Европы.

Издание Bloomberg рассказало о том, что предшествовало решению Дональда Трампа приостановить в течение следующих 90 дней тарифы на импорт из стран, которые не прибегли к ответным мерам после объявления Вашингтоном своего громоздкого «тарифного списка». Под приостановлением пошлин имеется ввиду их сокращение до 10%, что хоть и много, но не так критично, как могло быть изначально.

Отмечается, что перед объявлением данного решения 9 апреля Дональд Трамп переговорил с президентом и министром финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, обсудив ситуацию вокруг тарифов. После этого швейцарский президент сообщила в социальных сетях, что изложила позицию своей страны американскому президенту, предложив переговоры в интересах обеих государств.

Карин Келлер-Зуттер тогда подчеркнула, что Трамп согласился найти решение ситуации, пообещав в ней разобраться, а сам разговор был открытым и конструктивным. Как итог, спустя несколько часов вводится «тарифная пауза» не только на швейцарский, но и другой зарубежный импорт, за исключением Китая, который уже успел к тому времени предпринять ответные меры.

Bloomberg акцентируют на том, что хоть швейцарский политик и не указала на значимость своих аргументов как решающего фактора, но, так или иначе, её рассуждения могли повлиять на позицию Вашингтона.