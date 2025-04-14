Об этом информирует издание The Telegraph, ссылаясь на решение правительства страны.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приостанавливает действие импортных пошлин на десятки категорий товаров, чтобы поддержать местные компании на фоне введённых Соединёнными Штатами Америки тарифов. Об этом пишет британское издание The Telegraph, ссылаясь на решение правительства страны.

Отмечается, что данная мера является частью более широкой программы, направленной на поддержку британских компаний, затронутых американскими тарифами. Программа включает в себя и другие меры, в том числе по увеличению количества кредитных займов, предоставляемых правительством пострадавшим от американских пошлин компаниям.

The Telegraph напоминают, что Кир Стармер ещё не прошлой неделе пообещал сделать всё необходимое, чтобы защитить Великобританию от «шторма» торгового противостояния Соединённых Штатов Америки и Китая. По задумке правительства, инициатива Лондона способна сэкономить компаниям 17 миллионов фунтов стерлингов в год, что позволит направить их потребителям.

Однако, как акцентирует внимание The Telegraph, нет гарантий того, что бизнес действительно потратит сэкономленные средства внутри британской экономики. В то же время, Великобритания потеряет миллионы доходов, которые поступали Лондону от пошлин. Не исключено, что впоследствии населению придётся компенсировать убытки от снижения доходов государства.