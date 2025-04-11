Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на Минобороны Великобритании.

Великобритания и Норвегия выделят 450 миллионов фунтов стерлингов (580 миллионов долларов) на поставку Вооружённым силам Украины сотен тысяч FPV-дронов, радиолокационных станций и противотанковых мин. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на заявление Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что официально объявят о новом пакете военной помощи уже сегодня, в рамках встречи Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе (продолжение встреч «Рамштайн», но без США в качестве лидера). Совместные усилия Лондона и Осло направлены на то, чтобы профинансировать быструю доставку дронов, которые используются для сброса взрывчатки.

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Закупать ударные FPV-дроны британское и норвежское правительство планирует у британских и украинских компаний. Помимо прочего, выделенные средства будут задействованы также для финансирования технического обслуживания военной техники и оборудования.

Как стало известно вчера, Соединённые Штаты Америки всё-таки примут участие во встрече Контактной группы по обороне Украины. В этот раз министр обороны страны Пит Хегсет присоединится в онлайн-формате. До этого была информация о том, что Вашингтон вовсе молчаливо пропустит встречу.