Договорённости предусматривают установление минимальных цен на китайские автомобили, а также другие условия, выдвигаемые Еврокомиссией.

В октябре прошлого года Европейский союз установил пошлины в размере 27,4 - 45,3% (пошлина на конкретную китайскую марку и базовая пошлина в размере 10%) на электрокары из Китая. Как пишет издание Reuters, страны обсуждали отмену тарифов в случае установления обязательств по минимальным ценам на импортируемые автомобили.

В материале издания сообщают, что европейский комиссар по торговле Марош Шефчович в течение последних суток разговаривал с китайским коллегой Ван Вэньтао. Оба чиновника согласились с необходимостью установления минимальных цен, чтобы отменить пошлины. При этом минимальные цены на китайские электрокары должны находится на уровне, равнозначном по эффективности с ранее введёнными европейскими пошлинами.

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В Министерстве торговли Китая также объявил о немедленном старте переговоров с Европейской комиссией по данному вопросу.

Аналогичную информацию в четверг публиковала немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники. Источник издания тогда подчеркнул, что в Брюсселе хотят, чтобы китайцы не только строили в Европе заводы по сбору электрокаров, но и создавали индустриальные зоны, размещая заказы у европейских поставщиков комплектующих.