По его словам, терпение Вашингтона не бесконечно, а американские власти не будут ожидать изменения российской позиции по прекращению огня.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя прогресс по урегулированию российско-украинского конфликта, заявил, что терпение Соединённых Штатов Америки не бесконечно. Об этом ему стало понятно после переговоров с высокопоставленными американскими дипломатами.

По словам польского министра, если в ближайшее время в Вашингтоне сойдутся во мнении, что Москва пытается затянуть переговоров, то американские власти пересмотрят свою политику по отношению к стране, заняв более агрессивную позицию. Прогноз Сикорского такой, что накал в отношениях между Вашингтоном и Москвой может произойти уже в течение нескольких недель.

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Ещё в марте Дональд Трамп выразил мнение, что в Москве пытаются «выиграть время» и затягивают переговорный процесс. Американский президент вспомнил, что он точно также на протяжение многих лет поступал в бизнесе: «Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но возможно, я не хочу этого делать». Впоследствии Трамп предупреждал о своей готовности усилить давление на Россию, если посчитает, что именно она виновна в срыве переговоров.