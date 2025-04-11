Вашингтон может воспользоваться финансовыми стимулами для граждан и государства.

Белый дом направил правительственным органам инструкции по реализации плана, предполагающего мирное присоединение Гренландии в состав Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, план Вашингтона заключается в том, чтобы запустить пиар-компанию, направленную на убеждение гренландского населения в выгодности вхождения острова в состав Соединённых Штатов Америки.

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В рамках данного плана американские власти будут опираться на два аргумента:

этнические связи - тезис об общем наследии коренного населения острова (инуитов), которые также проживают в Северной Америке, в частности, в штате Аляска.

финансовые стимулы - Вашингтон будет продвигать идею американского финансирования, которое полностью заменит датские дотации в размере 600 миллионов долларов, а заодно позволит ежегодно выплачивать каждому гренландцу 10 тысяч долларов

Ранее Дональд Трамп уже говорил о том, что присоединение Гренландии в состав Соединённых Штатов Америки сделает гренландцев «богатыми», ведь Вашингтон готов создавать рабочие места и вкладывать миллиарды долларов. Американские официальные лица считают возможным присоединение острова после того, как остров обретёт независимость от Дании.