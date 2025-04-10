Американский президент рассчитывает, что китайский лидер позвонит ему.

Вчера американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что у него «очень хорошие отношения» с китайским лидером Си Цзиньпином, поэтому он ждёт его телефонный звонок. Всё это на фоне торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, выражаемого обоюдными повышениями тарифов на импорт продукции.

Министр торговли Соединённых Штатов Америки Говард Лютник, чьи слова приводит издание CNN, заявил, что Дональд Трамп ожидает переговоров с китайским лидером. Он подчеркнул, что не ведёт каких-либо взаимодействий с китайскими чиновниками по вопросам тарифов, как и его коллега министр финансов Скотт Бессент.

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Лютник добавил, что если его ведомство получит от Пекина сигнал о готовности Си Цзиньпина к диалогу, он передаст информацию Дональду Трампу. По его мнению, телефонный разговор между «лидерами этих гигантских стран» может решить вопрос с пошлинами.

Стоит напомнить, что Трамп установил пошлины на импорт товаров из Китая в размере 125%. В Китае пока не предприняли ответные меры, поэтому тариф на импорт товаров из Соединённых Штатов Америки по-прежнему находится на уровне 84%.