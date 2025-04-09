Такое заявление она сделала в Совбезе ООН.

Постоянный представитель Соединённых Штатов Америки в Организации Объединённых Наций (ООН) Дороти Ши на брифинге Совета безопасности заявила, что Вашингтон привержен установлению справедливого и прочного мира между Украиной и Россией. Об этом сообщается на сайте Миссии Соединённых Штатов Америки в ООН.

Американский дипломат напомнила, что Соединённые Штаты Америки предлагали Киеву и Москве всеобъемлющее прекращение огня. По её словам, украинское правительство приняло предложение, в то время как российские власти согласились на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и перемирие в Чёрном море.

Дороти Ши призвала обе стороны российско-украинского конфликта исполнять взятые на себя в Эр-Рияде обязательства. Она подчеркнула, что соблюдение достигнутых договорённостей является первым шагом, который защитит жизни и улучшит условия жизни людей. Более того, дипломат акцентирует внимание на том, что выполнение таких соглашений сделает их основой для расширения всеобъемлющего прекращения огня и последующих переговоров по установлению прочного мира.

Представитель Вашингтона в ООН заключила, что Соединённые Штаты Америки по-прежнему готовы выступать в качестве партнёра на пути к миру, призывая страны-участники международного сообщества присоединиться к американской инициативе.