В Тель-Авиве обеспокоены тем, что новое сирийское правительство имеет дружественные связи с Анкарой.

Дональд Трамп по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ответил на вопросы журналистов, в том числе по поводу ситуации на Ближнем Востоке (цитата ТАСС). Он сразу подчеркнул, что является лучшим американским президентом для народа Израиля.

Политик в разговоре с Нетаньяху упомянул, что у Израиля, возможно, есть проблемы с Турцией из-за ситуации в соседней Сирии. Американский президент предложил Тель-Авиву свою помощь, отметив, что у него «очень хорошие» отношения с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трамп выразил мнение, что Соединённые Штаты Америки могут помочь Израилю уладить конфликт с Турцией

«Я надеюсь, что это не будет проблемой. Не думаю, что это станет проблемой», - добавил он.

Американский президент также вспомнил события декабря 2024 года, когда свергли президента Сирии Башара Асада. В разговоре с Эрдоганом политик поздравил его с «захватом Сирии», акцентируя внимание на том, что никому это не удавалось сделать за последние две тысячи лет. Он утверждает, что турецкий президент изначально отнекивался от своей причастности к свержению сирийского правительства, но впоследствии сказал: «Ну… может быть, как бы и я (причастен к перевороту)».