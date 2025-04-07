С 2008 года регионы признаны Россией как независимые государства.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу Imedi заявил, что не исключает воссоединение с Абхазией и Южной Осетией, считая это реальным сценарием.

По его мнению, для того, чтобы воплотить сценарий в жизнь, грузинский народ должен проявить терпение:

«И этим терпением будем руководствоваться в нашей политике», - добавил он.

Кобахидзе подчеркнул, что решение данного вопроса будет зависеть от многих факторов. Тем не менее, он уверен в том, что терпение и правильная политика позволят решить территориальный вопрос. Сам Ираклий Кобахидзе выступает против того, чтобы Грузия пыталась провести воссоединение военным путём, а также осуждает действия оппозиции, которые привели к военному конфликту с Россией в 2008 году.

Речь идёт о попытке Грузии провести воссоединение с Южной Осетией и Абхазией военным путём. Тогда российская армия вступилась за отделившиеся республики, дав отпор грузинским военным и признав независимость государств. В Грузии по-прежнему не отказываются от территориальных претензий и не исключают два региона из своей действующей конституции.