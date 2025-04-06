Ситуация складывается таким образом, что если Киев утратит контроль над ресурсами, украинским властям будет нечего предложить Вашингтону. При этом Вашингтон просто так не забудет об этом.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Украина и Соединённые Штаты Америки столкнулись с новой проблемой из-за сделки о редкоземельных металлах. В Киеве смогли убедить Вашингтон о наличии крупных запасов редкоземельных металлов, в том числе титана и урана, но если все эти ресурсы окажутся под контролем России, украинские власти не смогут больше ничего предложить.

Отмечается, что совместная добыча полезных ископаемых также может потребовать миллиарды долларов вложений, а разведка новых месторождений затянется на десятилетия. Учитывая текущие условия сделки, вложения будут идти не от американских компаний, а из совместного фонда, состоящего из украинских доходов от ресурсов и инфраструктуры.

Politico вспомнили визит министра финансов Скотта Бессента в Киев с проектом сделки о редкоземельных металлах. Отмечается, что тогда украинские власти были ошеломлены предложением Вашингтона передать половину полезных ископаемых американским компаниям. Украинские власти рассчитывали получить взамен гарантии безопасности, а лучше всего - НАТО. В итоге проект соглашения оказался невыгодным для Украины и отказаться от него было уже невозможно. Улучшить условия удалось в феврале, но подписание сделки в Овальном кабинете было сорвано.

Таким образом, попытка Киева убедить Вашингтон продолжить поддержку Украины под предлогом взаимовыгодного сотрудничества обернулась катастрофой: украинские власти предоставили Вашингтону инструмент, который позволит им вернуть деньги, потраченные на военную помощь. Новое, предложенное Вашингтоном соглашение является ещё более невыгодным, чем прошлое. Собеседник Politico объясняет, что украинским дипломатам вновь придётся добиваться пересмотра условий соглашения, аргументируя это несоответствием документа украинскому законодательству.