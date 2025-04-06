Ведомства в составе Министерства внутренней безопасности могут быть сокращены DOGE уже в ближайшие дни.

Департамент эффективности правительства (DOGE), советник американского президента по внутренней безопасности Стивен Миллер и другие чиновники из Белого дома уже в ближайшие дни начнут сокращение Министерства внутренней безопасности. Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, сокращение может затронуть Секретную службу (обеспечивает безопасность чиновников высокого уровня), Погранично-таможенную службу (CBP, отвечает за защиту границ) и Иммиграционную и таможенную полицию (ICE, противодействует нелегальной миграции). Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) вовсе может быть ликвидировано. Отмечается, что сокращения будут существенные, но их масштаб пока не был определён.

Целью DOGE, как и прежде, будет сокращение правительственных расходов путём ликвидации непрофильных должностей и бюрократических барьеров.

Министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм направит сотрудникам своего ведомства письмо, в котором сообщит о предстоящих сокращениях, предложив сотрудникам уволиться по собственному желанию и досрочно уйти на пенсию. При этом источник CNN подчёркивает, что ключевые решения будут принимать DOGE и Белый дом, а не Ноэм.

CNN акцентируют внимание на том, что сокращение DHS произойдёт в особенно сложное время для ведомства: с одной стороны - новые угрозы на фоне попыток покушения на Дональда Трампа, а с другой - массовые депортации, в исполнении которых ведомство отыгрывает существенную роль.