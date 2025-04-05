Она объяснила, что посетивший саммит МИД стран НАТО госсекретарь США Марко Рубио гарантировал недопущение установленных Киевом и Брюсселем «красных линий» в уступках перед Москвой.

Вчера в Брюсселе прошло заседание министров иностранных дел стран-участников НАТО, которое посетил в том числе Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио. Очевидно, что к нему у представителей Европы было больше всего вопросов, ведь именно Вашингтон прилагает посреднические усилия для урегулирования российско-украинского конфликта.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после встречи в Брюсселе в интервью Newsweek подтвердила, что Марко Рубио гарантировал отказ Вашингтона от серьёзных уступок перед Россией. По её словам, глава американского внешнеполитического ведомства дал понять, что в Соединённых Штатах Америки не будут идти на уступки перед Москвой, которые нарушают установленные Киевом и Брюсселем «красные линии».

Каллас утверждает, что Рубио полностью согласился с необходимостью согласования всех условий мирного предложения между Украиной и Россией с представителями Киева и Брюсселем. Он также продемонстрировал приверженность принципу «никаких обсуждений Украины без Украины».