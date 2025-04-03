Он считает, что в Россию это воспримут как попытку захвата украинских территорий Польшей, предприняв соответствующие меры.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью польскому изданию RMF24 объяснил, почему Варшава отказалась от идеи отправки своих военнослужащих на украинские территории.

По его словам, если Польша решит разместить свои войска на территории Украины, в России могут счесть это как провокацию и попытку захвата украинских земель, что, очевидно, лишь эскалирует ситуацию в регионе. Польский министр заверил, что в Варшаве не имеют никаких территориальных претензий к Украине, в отличие от Москвы, поэтому подобные обвинения являются исключительно частью российской риторики и не соответствуют действительности.

В то же время Сикорский упомянул, что если Трамп выскажется о необходимости участия европейских войск в обеспечения безопасности Украины - «нам придётся отправить войска». Непонятно, имел ли ввиду польский министр под местоимением «нам» войска Польши или говорил о европейских военнослужащих.

При этом Радослав Сикорский считает, что Польша будет отыгрывать ключевую роль в послевоенном восстановлении Украины. Объясняет это он языковой близостью, географическим расположением, логистическими причинами и ранее оказанной Киеву помощи. Политик также напомнил, что Варшава является логистическим хабом для поставок оружия Украине, поэтому она также станет хабом для восстановления страны.