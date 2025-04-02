Он побил рекорд 68-летней давности, который был установлен сенатором-республиканцев Стромом Термондом.

Сенатор из штата Нью-Джерси от Демократической партии Кори Букер установил новый рекорд по продолжительности беспрерывного выступления с трибуны. Его речь длилась 25 часов, в течение которых он активно критиковал действующего американского президента Дональда Трампа, в том числе за предпринятые им в начале президентского срока радикальные действия.

В своей беспрерывной речи сенатор-демократ призывал коллег к сплочённости, чтобы совместно выступить против Дональда Трампа.

Очевидно, что Букер не мог беспрерывно говорить в течение всего времени, поэтому ему помогали коллеги, задававшие вопросы для того, чтобы он мог отдышаться. Его также сопровождал сенатор из Демократической партии Крис Мёрфи (кузен Кори Букера), наблюдая за происходящим. Примечательно, что в 2016 году Букер сопровождал Мёрфи, когда тот в течение 15 часов лоббировал принятие закона о контроле за оборотом оружия.

Когда с момента начала выступления сенатора-демократа прошёл 21 час и 19 минут, лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер объявил о рекорде Букера по продолжительности речи среди действующих сенаторов. Сенатор-республиканец Тед Круз, который до этого возглавлял данный рейтинг, отреагировал на новый рекорд интернет-мемом с плачущим Гомером Симпсоном.

Кори Букер простоял на ногах больше суток, отказываясь уходить с трибуны, тем самым побив рекорд 68-летней давности, который был установлен сенатором-республиканцем Стромом Термондом из Южной Каролины. Речь Термонда стала одной из причин, по которой Конгресс отклонил Закон о гражданских правах 1957 года. Впрочем, уже через семь лет парламент всё-таки принял улучшенную версию закона от 1964 года.

Непонятно, имела ли такая длительная речь какой-либо смысл и сможет ли она повлиять на что-либо, но в каком-то смысле Букер смог войти в историю Сената.