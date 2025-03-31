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Nacvark
Axios: Трамп уже в мае совершит свою первую зарубежную поездку в Саудовскую Аравию
В 2017 году он также первым делом посетил Саудовскую Аравию.

Издание Axios, ссылаясь на источники в американской администрации, пишет, что высокопоставленные американские чиновники недавно обсуждали с саудовскими коллегами потенциальный визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию в качестве первой зарубежной поездки американского лидера. Примечательно, что во время своего первого президентского срока Трамп также первым делом посетил Саудовскую Аравию.

Однако, как утверждают источники, запланированная на 28 апреля 2025 года поездка была перенесена. Теперь обсуждается возможность визита уже в середине мая. Представитель Белого дома отказался от подробных комментариев по данному вопросу, подчеркнув, что все иностранные поездки обсуждаются и объявить о каких-либо планах он пока не может.

По данным издания, Трамп хочет обсудить с чиновниками из Эр-Рияда возможность инвестиций в Соединённые Штаты Америки. Помимо этого, Axios напоминает, что Саудовская Аравия принимает активное участие в организации встреч американской делегации с российскими и украинскими представителями. Непонятно, имеется ли в планах американского президента выступить перед лидерами стран Ближнего Востока, как было это в 2017 года.

Вероятнее всего, встречи с иностранными лидерами, в том числе с Путиным и Зеленским, могут произойти как раз во время поездки Трампа в Саудовскую Аравию.

#сша #дональд трамп #саудовская аравия
Источник: axios.com
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