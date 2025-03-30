С таким заявлением выступил Оперативный командующий Вооружёнными силами Польши генерал-майор Мачей Клиш.

С 2026 года в Польше начинается всеобщая военная подготовка на добровольной основе. Программу разрабатывает Министерство национальной обороны и Генеральный штаб страны, которое планирует подготовить резервистов в качестве ответа на «растущую угрозу со стороны России и Белоруссии».

Оперативный командующий Вооружёнными силами Польши генерал-майор Мачей Клиш заявил, что он, как военнослужащий, считает неизбежным возвращение всеобщей воинской повинности для подготовки резервистов. Его слова приводит Polskie Radio 24.

Польский генерал видит необходимость перенять опыт Финляндии, где при населении 5,5 миллионов человек около одного миллиона резервистов, то есть почти 20% населения страны. В случае с Польшей, он считает возможным подготовку семи миллионов резервистов, в то время как регулярная армия насчитывает почти 200 тысяч солдат и более 300 тысяч человек в резерве.

Мачей Клиш объясняет, что подготовить военнослужащего за три дня невозможно, а базовая военная подготовка будет проходить в течение сорока дней. При этом он пока не знает, как можно совместить всеобщую воинскую повинность с жизнедеятельностью польских граждан, поэтому на текущий момент Варшава, вероятно, не сможет позволить себе вернуть обязательную военную службу.