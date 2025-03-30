К 2030 году украинские власти хотят развернуть в космосе собственные военные спутники.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в ходе форума Space For Ukraine заявила, что в стране имеется закон о космической деятельности, который делает оборонное ведомство основным заказчиком космической техники, товаров и услуг. В планах оборонного ведомства объединить космическую сферу с Вооружёнными силами Украины.

Для этого планируется задействовать всех новаторов и инженеров, готовых развивать космические технологии. Она информирует соответствующих специалистов о том, что с подобными инициативами необходимо обращаться к Министерству обороны, которое уполномочили в космической сфере.

Украинский чиновник обозначила, что к 2030 году Украина планирует развернуть в космосе собственные спутники военного назначения, которые будут использоваться для контроля космического пространства и оповещений о воздушных тревогах. Есть и более амбициозные силы - формирование Космических войск в составе украинской армии, Черногоренко подчёркивает, что без спутниковой связи невозможно управлять военными формированиями, а спутниковая разведка обеспечивает информацию о передвижениях противника, позволяя эффективно подготовить оборону.

Украина после развала Советского Союза унаследовала ряд космических технологий и предприятий. Однако из-за нехватки финансирования многие из них перестали существовать. У страны нет собственного космодрома, хотя в январе 2022 года у Киева появились первые мысли по его строительству, которые были пересмотрены по очевидным причинам.