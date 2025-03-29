Такое возможно в случае, если документ будет обязывать Киев вернуть деньги за оружие или помешает вступлению страны в ЕС.

Как стало известно несколько дней назад, Соединённые Штаты Америки разработали новый вариант экономического соглашения с Украиной, который вышел за пределы совместной добычи полезных ископаемых. В Вашингтоне хотят полностью контролировать фонд, в который будут поступать средства от доходов с инфраструктуры и продажи ресурсов, а также контролировать предлагаемые Киеву инвестиционные проекты, иметь право взыскать со страны деньги на сумму, равную оказанной военной помощи.

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина уже официально получила от Соединённых Штатов Америки вариант экономического соглашения, которое необходимо ратифицировать в парламенте для придания ему юридической силы. Однако он признал, что документ отличается от того, который предлагали Киеву ранее, поэтому необходимо получить рецензию юристов на самом высоком уровне.

После того, как соглашение будет изучено в Киеве, украинский президент вынесет окончательное решение по его подписанию.

Зеленский подчеркнул, что Украина не сможет подписать соглашение с Вашингтоном в том случае, если оно будет противоречить вступлению страны в Европейский союз или накладывать на Киев обязательства по возвращению 120 миллиардов долларов, потраченных Пентагоном на оказание военной помощи. Он добавил, что Украина никогда не признает долг за полученную американскую военную помощь, поскольку она оказывалась экс-президентом Джо Байденом на безвозмездной основе.