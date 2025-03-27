Он подчеркнул, что все варианты рассматриваются.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент в эфире Fox News прокомментировал санкционную политику в отношении России, сообщив о рассмотрении вариантов как ослабления, так и усиления санкций. По его словам, всё будет зависеть от дальнейших шагов российского руководства.

На вопрос о том, может ли Россия вновь быть подключена к международной системе SWIFT, американский министр ответил: «Всё обсуждаемо».

Что касается усиления санкций, Бессент сообщил о готовности Дональда Трампа «без колебаний» пойти на этот шаг, если он действительно будет необходим в рамках урегулирования российско-украинского конфликта. Впрочем, подобные аналогичные заявления Скотт Бессент делал и до этого.

Ранее американский президент уже говорил о том, что вопрос ослабления санкций против России в рамках заключения соглашения о прекращении огня в Чёрном море обсуждается. В Москве потребовали от Вашингтона сделать всё необходимое для беспрепятственной торговли российской сельскохозяйственной продукцией, которая перевозится через Чёрное море. Некоторые озвученные российскими властями требования требуют решения и со стороны Европейского союза.