Он подчеркнул, что со своей стороны Украина тоже не наносит удары по российским энергообъектам.

Недавно был обнародован список категорий объектов, которые попадают под прекращение огня по энергетической инфраструктуре. Украина и Россия, официально не подписывая никаких соглашений, при посредничестве Соединённых Штатов Америки договорились о прекращении огня по энергетической инфраструктуре.

Владимир Зеленский в интервью Eurovision News заявил, что признаёт факт отказа российской армии от ударов по украинским объектам энергетической инфраструктурой, по крайней мерей, за последнюю ночь. Он также подчеркнул, что Киев тоже отказывается от ударов по российской энергетике. Российский президент Владимир Путин отдавал приказ о прекращении ударов по украинской энергетике ещё 18 марта.

При этом украинский президент акцентирует внимание на том, что представители России выразили готовность идти на прекращение огня по энергетической инфраструктуре в том случае, если будет затронута возможность прекращения огня в Чёрном море. Он подтвердил согласие Киева с такой инициативой, но в то же время заверил, что Москве не удастся «запрыгнуть в контроль продуктового коридора».

Как известно, Россия выдвинула свои условия для прекращения огня в Чёрном море. Они затрагивают вопрос снятия санкций. В Соединённых Штатах Америки рассматривают возможность ослабления санкций, но подчёркивают, что некоторые из них вводились Европейским союзом. В Европе пока нет сигналов о готовности ослабить санкции.