Решение не затронет военную помощь другим странам.

Американский президент Дональд Трамп сократит чрезвычайные бюджетные расходы на 3 миллиарда долларов, большая часть из которых (2,5 миллиарда долларов) предназначалась для оказания иностранной помощи. Об этом пишет издание Semafor, ссылаясь на источники в лице трёх высокопоставленных чиновников Белого дома.

Отмечается, что принятый в 2023 году Закон о фискальной ответственности предполагал выделение правительству более 12 миллиардов долларов для чрезвычайных расходов. Однако американский президент планирует переосмыслить, подходят ли четверть этой суммы, заложенная на иностранную помощь, под понятие чрезвычайное ситуации. О своём решении он проинформирует Конгресс.

Как пишет Semafor, сокращение чрезвычайных бюджетных расходов происходит фактически за счёт отмены финансирования программ иностранной помощи. Средства предназначались для финансирования некоммерческих организаций, а также экономического развития Молдавии и Грузии. Под сокращение попадут другие проекты, связанные с продвижением равенства, разнообразия и инклюзивности.

В материале издания подчёркивают, что сокращение чрезвычайного финансирования никоим образом не скажется на поставках оружия Украине или другим странам.