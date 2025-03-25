С таким заявлением выступила руководитель пресс-службы ведомства Тэмми Брюс.

Руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Тэмми Брюс на брифинге с журналистами заявила, что Украина и Россия никогда не были ближе к полному прекращению огня вдоль линии боевого соприкосновения, чем сейчас.

По словам американской чиновницы, сейчас стороны российско-украинского конфликта обсуждают расширение прекращения огня на акваторию Чёрного моря, чтобы можно было восстановить мирную коммерческую деятельность в морском пространстве. Брюс утверждает, что после того, как стороны конфликта согласуют данный вопрос, они смогут перейти к обсуждению следующих вопросов.

Что касается окончательного мирного соглашения между Украиной и Россией, то тут, по мнению американского чиновника, обеим сторонам конфликта необходимо пойти на компромиссы.

Известно, что вчера в Саудовской Аравии прошли переговоры между американскими и российскими дипломатами. Однако по итогам встречи не были подписаны какие-либо документы. Пока остаётся непонятным, удалось ли Вашингтону добиться согласования запрета на удары в Чёрном море.